Irak üssüne havan topu saldırısı

HABER MERKEZİ

Irak’ın Anbar vilayetine bağlı Hit ilçesinin Sileciye bölgesindeki askeri üsse sabaha karşı birkaç havan topu atıldığı bildirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı açıklanmadı.

Dün gece de Selahaddin vilayetinin Beled ilçesinde bulunan ve ABD ile Irak ordusu tarafından ortak kullanılan hava üssüne 5 roket fırlatıldı. Saldırı sonucu 5 kişi yaralandı.

Öte yandan DAİŞ mensuplarının, Selahaddin’in Mutesem beldesinde bir Irak istihbarat teşkilatı üyesinin evine baskın düzenlediği ve ismi açıklanmayan istihbaratçının öldürüldüğü bildirildi.

Son dönemde Irak’ta saldırılar hız kazandı.

Geçtiğimiz hafta Bağdat’ın Sadr bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Saldırıyı DAİŞ üstlendi.