Dolar ve euroda haftanın ilk rakamları

HABER MERKEZİ

Yeni haftaya yatay bir seyirde başlayan dolar/TL, 8,09 seviyelerinde işlem görüyor.

Kur, geride bıraktığımız hafta en düşük 8,0134 ve en yüksek 8,1574 seviyelerini görmüştü.

Aynı dakikalarda euro/TL ise 9,68 seviyelerinde yer alıyor.

Bugün Türkiye ve uluslararası piyasalarda veri gündemi sakinken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

Dünya genelinde ise yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.