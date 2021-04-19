Ekonomi

Dolar ve euroda haftanın ilk rakamları

Dolar yeni haftanın ilk iş gününe 8,09, euro ise ise 9,68 liradan başladı.
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HABER MERKEZİ

Yeni haftaya yatay bir seyirde başlayan dolar/TL, 8,09 seviyelerinde işlem görüyor. 

Kur, geride bıraktığımız hafta en düşük 8,0134 ve en yüksek 8,1574 seviyelerini görmüştü.

Aynı dakikalarda euro/TL ise 9,68 seviyelerinde yer alıyor.

Bugün Türkiye ve uluslararası piyasalarda veri gündemi sakinken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

Dünya genelinde ise yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

 

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