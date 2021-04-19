Irak’tan aşı pasaportu kararı

HABER MERKEZİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Hasan Temimi yaptığı açıklamada, coronavirüs (Covid-19) aşısı yaptıran vatandaşlara yurt dışı seyahatine çıkabilmelerini sağlayacak aşı pasaportu verileceğini söyledi.

Bakan Temimi, online aşı kaydı olan kişilerin gelecek haftadan itibaren bu hizmetten yararlanabileceğini kaydetti.

Aşı olanlarda şimdiye kadar bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirten Temimi, ülkede kullanılan aşıların güvenli olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylandığını ifade etti.

Irak’ta Çin aşısı Sinopharm ve Alman menşeli Pfizer-BioNTech aşıları kullanılıyor.