Politika

Petrol kuyularına saldırıyı DAİŞ üstlendi

Kerkük’te petrol kuyularına düzenlenen saldırıyı DAİŞ üstlendi.
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Bay Hasan petrol sahası (Arşiv)
Bay Hasan petrol sahası (Arşiv)
kürdistan DAİŞ Kerkük

KERKÜK (K24)

DAİŞ’in yayın organından yapılan açıklamada, Kerkük’ün batısındaki Bay Hasan petrol sahasında kuyulara bombalı saldırının örgüt tarafından yapıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Bay Hasan petrol sahasında 154 ve 159 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlenmişti.

Yangın, petrol kuyularına sıçramadan kontrol altına alınırken, büyük çapta maddi hasarın yaşanmadığını bildirilmişti.

Saldırının, petrol üretimi ve gönderimine etki etmediği açıklanmıştı.

Önceki gece de DAİŞ’in Kerkük’ün Dakuk ilçesi yakınlarında Irak ordusu ve Haşdi Şabi’ye düzenlediği havan topu saldırısında 1 asker ölmüş, 5 asker de yaralanmıştı.

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