Başbakan ile BM yetkilisi DAİŞ’lilerin yargı sürecini görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin DAİŞ'in Irak ve Kürdistan’da işlediği suçlarını araştırmadan sorumlu yardımcısı ve danışmanı Karim Asad Ahmad Khan’ın gerçekleştirdiği görüşmede, DAİŞ’li suçluların yargı süreci ele alındı.

Görüşmede; Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilgili kurumları ile yargı erkinin işbirliği ve DAİŞ’lilerin Kürdistan Bölgesi’nde yargılanmasıyla ilgili özel bir yasanın çıkarılması konusu masaya yatırıldı.

Karim Asad Ahmad Khan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin çalışmalarını takdir ederek, Başbakan’ın kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti, Kürdistan Bölgesi’nin yargı deneyiminin bölge açısından başarılı bir örnek olduğunu vurguladı.

Başbakan da konuk heyete DAİŞ’lilerin yargı karşısına çıkartılması ve kurbanların ailelerine tazminat ödenmesine dönük çalışmaları için teşekkür etti.

Başbakan ayrıca Karim Asad Ahmad Khan’ı, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başsavcı olarak seçilmesinden ötürü tebrik ederek görevinde başarılar diledi.