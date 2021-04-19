ENKS’den ABD’li yetkililere: Demografi değişikliği kabul edilemez

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nden (ENKS) Abdulhekim Beşar, İbrahim Biro ve Said Omer bugün Erbil’de ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı David Brownstein ve ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yetkilileriyle bir araya geldi.

K24’ün edindiği bilgiye göre Suriye’nin durumu, Cenevre görüşmeleri, ABD’nin Suriye’yle ilgili çözüm perspektifi ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki bölgelerin durumu ele alındı.

İki taraf, Suriye’deki savaşın, ekonomi ve siyasetteki çözümsüzlüğü ve bileşenler arasındaki anlaşmazlığı arttırdığı konusunda mutabık kaldı.

ENKS heyetinin ABD’li yetkililere, Rojava’da demografinin değiştirilmesinin kabul edilemez olduğunu aktardığı öğrenildi.

ABD’li yetkililer ise Fırat’ın doğusuyla ilgili dengeli bir temsiliyet ve bütün bileşenlerin yer aldığı gerçekçi bir ortaklığa işaret etti, ENKS’nin yönetimde yer alması gerektiğine vurgu yaptı.

ENKS heyeti; siyasi istikrar ve huzurun sağlanması, göçmenlerin dönüşü, demografi değişikliğinin durdurulması ve Roj Peşmergelerinin dönüşünün, bölgedeki dengeyi garanti altına alacağını kaydetti.

ENSK heyeti ayrıca, ABD’li yetkililerden, uluslararası platformlarda ve Cenevre görüşmelerinde Kürtlerin haklarına destek vermesini istedi.