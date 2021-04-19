Yağışların azalması Rojavalı çiftçileri olumsuz etkiledi

AMUDE (K24)

Rojava’da tarım önemli bir gelir kaynağı ve bu yıl hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hava sıcaklığı nedeniyle ürünlerinin yetişmediğini vurgulayan Kürt çiftçiler, ekili tarlaları sürdüklerini ve küçükbaş hayvanlarını ekili arazilerde otlattıklarını söyledi.

K24’e konuşan Rojavalı çiftçi Lokman Ebdo, ilkbaharda henüz yağmadığını belirterek, “Bu yıl kişniş, kimyon ve buğday ekmiştim. Yağmurun yağmamasından ötürü tarlalarımız hala yeşermedi. Şu anda hayvanlar kişniş tarlasında otluyor, kimyon henüz çıkmadı ve böyle giderse buğday da koyunlara yem olacak” dedi.

Bölgedeki tarım arazilerinin çoğunun yağmura ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ebdo, bu mevsimin kurak geçtiğini söyledi ve mahsullerinin yok oluğunu dile getirdi.

Öte yandan hayvancılıkla uğraşan köylüler için de bu yıl olumsuz geçiyor.

K24’e konuşan çoban Hasan Hacı Hüseyin, “Tüm ekili ürünler (yağmur yağmamasından dolayı) yandı ve hiçbir şey kalmadı. Şu anda hayvanlar tarlalarda otluyor. Şimdi ne yapacağımızı, koyunlarımıza nereden yem alacağımızı düşünüyoruz. Ya hayvanları keseceğiz ya da satacağız. Koyunlar satılmıyor ve fiyatları da çok ucuz” ifadelerini kullandı.