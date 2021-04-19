Haşdi Şabi’den Kerkük’te yeni işgal girişimi

KERKÜK (K24)

Haşdi Şabi’ye bağlı bir grubun, Kerkük’ün Rehimawi mahallesindeki futbol sahasına el koyup satmak istediği bildirildi.

Rehimawi mahallesindeki top sahasının olduğu alanda bir araya gelen bir grup Kerküklü Kürt, Haşdi Şabi’nin futbol sahasına el koyma girişimini protesto etti.

K24’e konuşan protestocular, Haşdi Şabi’ye bağlı güçlerin son birkaç gündür futbol sahasına gelip gittiklerini ve sahayı parselleyip satmak istediklerini ifade etti.

Rehimawi Polis Merkezi ile görüştüklerini kaydeden protestocular, polisin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söylediğini, Kerküklü yetkililerin ise, ‘yetkimiz yok’ diye cevap verdiklerini bildirdi.

Söz konusu futbol sahasına önceki yıllarda da el konmak istendiği kaydeden protestocular, ancak mahalle sakinlerinin izin vermediğini belirtti.

16 Ekim 2017'de yaşanan gelişmelerin ardından Kerkük, ve Irak Anayasası'nın 140'ıncı maddesi kapsamındaki diğer bölgeler sık sık Kürtlerin arazilerine el koyma girişimleriyle gündeme geliyor.