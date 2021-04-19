AK Parti Diyarbakır İl Başkanı’ndan aşı ve tramvay açıklaması

DİYARBAKIR (K24)

Basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, şehirde yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınındaki gelişmeler hakkında konuşan Aydın, “Hastalıkla temel mücadelenin maske, mesafe ve temizlik ötesinde aşı ve aşılanma oranlarının yükselmesi ile yapılabileceği artık herkesçe kabul gören bir gerçek haline gelmiş durumdadır. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, hem aşılanma oranının ülkemizde hızla yükseltilmesi, hem de yerli aşı üretimimizin tamamlanması için çok büyük bir gayret içerisindedirler” dedi.

TRAMVAY ÇALIŞMALARI

Covid-19 aşısı hakkında da konuşan Aydın, “Aşılanma konusunda maalesef halkımızın yeteri derecede bilgilendirilmediğini ve bilinçlendirilmediğini görüyoruz. Bugün Diyarbakır’da yaş itibariyle aşılanması gereken 100 kişiden 44’ü aşılanıyor. Yani yaşı olarak aşıyı hak etmiş 100 kişiden 56’sı Diyarbakır’da aşısını yaptırmıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan raylı sistemden söz eden Aydın, şunları kaydetti:

“Bu güzelliklerden biri, şehrimizin en büyük sorunlarından olan ulaşım sorununu tedavi edeceğine inandığımız ve uzun yıllardır beklediğimiz tramvay yani raylı sistem projesidir. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın da büyük destek ve gayreti ile tramvay yatırımının ön çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Çok şükür çarşamba günü tramvay yatırımının uygulama projesi için ihaleye çıkılacaktır. Uygulama projesinin ihalesinden sonra artık yapım ve inşaat süreci başlayacak ardından da inşallah ilk kazma vurulacaktır. Yerel yönetim ve merkezi yönetimin tüm imkânlarını bir araya getirerek Allah’ın izniyle tramvayı şehrimize kazandıracağız. Tramvay ve raylı sistem projemiz öncelikle Dağkapı ile Eğitim- Araştırma Hastanemiz arasındaki 14 km’lik hatta, 23 istasyondan oluşacak olup 2024 yılına kadar tamamen hizmete girecektir. Diyarbakır’ımız için şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.”

İKİNCİ ÜNİVERSİTE GİRİŞİMİ

Diyarbakır’a yapılacak ikinci üniversiteden de söz eden Aydın, “Şehrimizdeki ve Batıdaki şehrimize sevdalı bazı dostlarımızın ortak paydada buluşturulması suretiyle Diyarbakır’ımıza vizyon, misyon, nitelik ve kampüs olarak yakışır bir vakıf üniversitesinin Kayapınar ilçemizde kurulması için çalışmalar yapmaktayız” dedi.