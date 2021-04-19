Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19’dan 14 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 dolayısıyla son 24 saatte 14 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri yayımladı.
Buna göre, son 24 saatte 9 bin 229 Covid-19 testi yapılırken, bin 277 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 716 kişi sağlığına kavuşurken, 14 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 553 bin 674 Covid-19 testi yapılırken, 140 bin 573 kişide Covid-19 tespit edildi.
Şimdiye kadar 118 bin 168 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 890 kişi yaşamını yitirdi.
18 bin 515 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.