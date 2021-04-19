Kerkük Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

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Tarihi Kerkük Kalesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edildi.

Irak Kültür Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Müdürü Ahmed Kazım, Kerkük Kalesi’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edildiğini açıkladı.

Kerkük Kalesi’nin çok kültürlülüğüyle öne çıkan zengin bir tarihi yapı olduğu söyleyen Kazım, kalenin içerisinde Danyal Peygamber Mescidi, Büyük Cami, Aryen Camii’nin Um el-Ahzan Keldani Kilisesi’nin bulunduğunu kaydederek, “UNESCO kalenin bu zengin ve eşsiz tarihi geçmişini dikkate alarak bu kararı almıştır” dedi.

“Kerkük kalesi uygarlığın en eski ve şu ana kadar ayakta kalabilen canlı tanıklarından biridir” ifadelerini kullanan Kazım, kalenin birlikte yaşam sembolü olduğunu belirtti.

Kerkük Kalesi 1980’li yıllara kadar yerleşim yeri olarak kullanılıyordu.