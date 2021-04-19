5 Avrupa ülkesinde coronavirüste son durum

HABER MERKEZİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 2 bin 963 Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 390 bin 783’e yükseldi.

Son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 kaynaklı can kaybı 127 bin 274’e çıktı. Bu, 3 ölünün kayda geçtiği 7 Eylül 2020'den sonra görülen en düşük günlük rakam oldu.

İngiltere’de Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 32 milyon 932 bin 448’e ulaştı, bunlardan 10 milyon 152 bin 39'una aşının ikinci dozu yapıldı.

Ülkede Covid-19 nedeniyle 2 bin 186 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 332'si yoğun bakımda bulunuyor.

Son 24 saatte 1 milyon 673 bin 788 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 140 milyon 486 bin 853 oldu.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 146 bin 728 testte 8 bin 864 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 878 bin 994'e ulaştı.

Ülkede 12 Mart'tan bu yana 500 binin üzerinde seyreden aktif Covid-19 hasta sayısı da bugün itibarıyla 493 bin 489'a geriledi.

Yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 244 olarak verildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 316 artarak 117 bin 243'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 669 artışla 3 milyon 268 bin 262'ye ulaştı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 15 milyon 352 bin 790 oldu. Aşılananların 4 milyon 507 bin 326'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

ALMANYA

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 437 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 3 milyon 153 bin 699'a yükseldi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle 92 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 80 bin 6'ya çıktı.

Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19'lu hasta sayısı 4 bin 842 olurken, bunlardan 2 bin 723'ü entübe edildi.

Ülkede 16,5 milyon kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, bunlardan 5,5 milyonuna ikinci dozu yapıldı.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 696 artışla 5 milyon 296 bin 222'ye yükseldi.

Son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 101 bin 209'a çıktı.

Hastanelerde 5 bin 970'i yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 214 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1132 artışla 321 bin 889'a ulaştı. Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,8'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 12 milyon 751 bin 98'e çıktı, bunlardan 4 milyon 675 bin 8'ine ikinci doz uygulandı.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığının 16 Nisan'dan sonra bugün güncellediği Covid-19 verilerine göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayılarındaki artış devam ederek, üç gün önce 212 iken bugün 230'a (250'nin üzeri aşırı riskli bölge olarak tanımlanıyor) yükseldi.

Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra ve Madrid özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede son üç günde kaydedilen 121 artışla toplam can kaybı 77 bin 102'ye, vaka sayısı da 3 milyon 428 bin 354'e ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 10 bin 447 Covid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 276'sının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid, Katalonya ve Rioja özerk yönetimlerinde yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

AŞILAMA SÜRECİ

Öte yandan Covid-19'da aşılama çalışmalarını hızlandıran İspanya'da bugün itibarıyla nüfusun yüzde 7,2'sine denk gelen, toplam 3 milyon 411 bin 914 kişinin aşılama sürecinin tamamlandığı, ülkede ilk doz aşıyı olanların sayısının da 9,5 milyonu bulduğu bildirildi.

Hükümet, ağustos sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefini koyarken, bunun için mevcut aşılama hızının 2,5 kat artırılması gerekiyor.