Türkiye’de son 24 saatte 55 bin 149 Covid-19 vakası

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Türkiye’de son 24 saatte 55 bin 149 kişide Covid-19 tespit edilirken, 341 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 318 bin 869 Covid-19 testi yapılırken, 55 bin 149 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 48 bin 947 kişi sağlığına kavuşurken, 341 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 862 olarak açıklandı.

Türkiye’de şimdiye kadar 44 milyon 87 bin 628 Covid-19 testi yapılırken, 4 milyon 323 bin 596 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 3 milyon 736 bin 537 kişi sağlığına kavuşurken, 36 bin 267 kişi yaşamını yitirdi.