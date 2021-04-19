Beyaz Saray’dan Navalny mesajı: Rusya hükümeti için sonuçları olur

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Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan Rus muhalif Navalny’nin hastaneye sevk edileceği haberlerine ilişkin yorumda bulundu.

Navalny’nin durumuna ilişkin endişelerini Rusya ile her düzeydeki iletişimde dile getirdiklerini aktaran Psaki, Navalny’nin zehirlenmesine ilişkin de yaptırım getirdiklerini anımsattı.

Psaki, "Rus hükümetinin gözetimi altında Navalny’ye bir şey olursa bunun sorumlusu Rusya olur ve uluslararası toplum bunun hesabını sorar" ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dün yaptığı açıklamada, ABD'nin atacağı adımları çok açık etmek istemediğini söylediğini aktaran Psaki, "Ancak, Navalny ölürse, bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur. Adım atma hakkımızı saklı tutuyoruz. Ancak Navalny’nin salıverilmesi ve insani muameleye tabi tutulması için çağrılarımızı sürdüreceğiz" dedi.