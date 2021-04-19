Neçirvan Barzani’den BM Genel Sekreteri’ne 4 maddelik mektup

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesinin uygulanması ve Erbil ile Bağdat arasındaki diğer sorunların çözümü için BM’nin rol almasını istedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelere 4 maddelik mektup göndererek, bazı taleplerde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasındaki sorunların çözümü için BM Genel Sekreteri’nin Irak Temsilcisi’ne daha çok yetki verilmesini ve daha çok rol almasını isteyen Kürdistan Bölgesi Başkanı, özellikle de Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi, petrol ve gelir dağılımıyla ilgili sorunların çözüme kavuşması gerektiğine vurgu yaptı.

Irak hükümetinin BM’nin Irak seçimlerinde etkin bir şekilde rol alma talebini desteklediğini kaydeden Neçirvan Barzani, seçimlerle ihlallerin yapılmamasından emin olmak için bunun ihtiyaç duyuşduğuna işaret etti.

Ayrıca Kürdistan Bölgesi Başkanı, BMGK’nın yeni karar tasarısında Irak ile Kürdistan Bölgesi hükümetleri arasında bütçe ve doğal kaynaklar konusunda yapılan anlaşmanın BM tarafından resmi olarak desteklenmesi maddesinin yer almasını istedi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki göçzedelerin desteklenmesi isteyen Neçirvan Barzani, sığınmacı kamplarında kalanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için insani yardımların artırılması çağrısında bulundu.