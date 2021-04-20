Irak: Beled Üssü’nde ABD askeri yok
HABER MERKEZİ
Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Sözcüsü Yahya Resul bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beled Hava Üssü’nde Amerikan askerinin bulunmadığını söyledi.
Yahya Resul, “Bu üsse saldırı yapılması çok ilginç” dedi.
Savunma Bakanlığı’na ayrılan bütçenin orduyu donatmaya yetmediğini söyleyen Resul, gelişmiş füzelere ihtiyaçları olduğunu kaydetti.
Öte yandan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Xefaci, askeri üslere yönelik saldırılara sert yanıt verileceğini vurguladı.
Geçtiğimiz günlerde Beled Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmiş, roketler üssün dışına düşmüştü.