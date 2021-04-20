Politika

Irak: Beled Üssü’nde ABD askeri yok

Irak, Beled Hava Üssü’ne Amerikan askerlerinin olmadığını bildirdi.
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Beled Hava Üssü
Beled Hava Üssü
Irak Beled Askeri Üssü ABD Irak

HABER MERKEZİ

Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Sözcüsü Yahya Resul bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beled Hava Üssü’nde Amerikan askerinin bulunmadığını söyledi.

Yahya Resul, “Bu üsse saldırı yapılması çok ilginç” dedi.

Savunma Bakanlığı’na ayrılan bütçenin orduyu donatmaya yetmediğini söyleyen Resul, gelişmiş füzelere ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Öte yandan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Xefaci, askeri üslere yönelik saldırılara sert yanıt verileceğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Beled Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmiş, roketler üssün dışına düşmüştü.

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