Başbakan’dan AB ülkeleri temsilcilerine: Bütçe yasası çözüm için bir başlangıç olsun

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde temsilcilikleri bulunan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantıda Kürdistan Bölgesi’nin durumu, Irak’la ilişkiler ve Kürdistan Bölgesi’nin AB ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi gibi konular masaya yatırıldı.

Kürdistan Bölgesi’nin bütçe yasasının uygulanmasına bağlılığını yineleyen Başbakan, buna karşılık federal hükümetin de Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını göndermesi gerektiğini vurguladı. Başbakan, merkezi hükümetin Kürdistan Bölgesi’ne maaş ödemesinde bulunmadığını söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, bütçe yasasının kabul edilmesinin, başta 140’ıncı Madde’nin uygulanması, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerin durumunun normalleştirilmesi olmak üzere çözülmeyi bekleyen sorunlar için bir başlangıç olmasını umduğunu ifade etti.

Başbakan ayrıca, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, kamu giderlerinde tasarruf ve şeffaflık için hükümetin attığı reform adımlarına dikkat çekti.

Yerli ve yabancı yatırımcılara her konuda kolaylık sağlandığını da ifade eden Başbakan, toplantının son bölümünde AB ülkeleri yetkililerinin sorularını yanıtladı.