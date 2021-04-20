Kürdistan Bölgesi’nde yerli süt ürünlerine rağbet arttı

SÜLEYMANİYE (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde süt ürünleri başta olmak üzere yerli ürünlere yönelik ilginin arttığı görülüyor.

Ramazan ayında süt ürünleri piyasası hareketlenirken, üreticiler ve satıcılar Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin besiciliğe daha çok destek vermesini istiyor.

Kürdistan halkının büyük çoğunluğunun süt ürünlerinde yerli ve doğal olanlara yöneldiği görülürken, köylerden her gün önemli miktarda süt ürünleri temin edilip ilgili dükkanlarda satılıyor.

Lezzet açısından daha çok kabul gören yerli ve doğal süt ürünleri satıcıları, hükümetin hayvancılığın yanı sıra yerli ürün satan dükkanları daha çok desteklenmesini talep ediyor.

K24’e konuşan Newzad Aziz isimli vatandaş, halkın büyük bir kısmının yerli ürünleri önemsediğini kaydederek, yerli üretimin artması için hükümetin hayvancılık ve tarıma daha çok destek vermesi gerektiğini söyledi.

Yerli süt ürünlerinin fiyatlarının vatandaş tarafından uygun görüldüğü belirtiliyor.

Süt ürünleri dükkanı sahibi Hacı Rauf Ahmed de, halkın son zamanlarda Kürt peyniri, lor, furu, keş ve diğer yerli ürünleri daha çok tercih ettiğini ifade etti. Ahmed, halkın yerli olan tüm ürünlere rağbet ettiğini ifade etti.