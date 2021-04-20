Politika

Başbakan, Japon heyeti kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, Japonya’nın Erbil Başkonsolosluğu Müdürü Nikihiro Arakawa ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi japonya Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Japonya’nın Erbil Başkonsolosluğu Müdürü Nikihiro Arakawa ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görevine yeni başlayan Japonya’nın Erbil Başkonsolosluğu Müdürü Nikihiro Arakawa’yı tebrik eden Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Japonya arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesini ümit ettiğini belirti.

Japonya’nın uluslararası yardım ajansı Cayka’nın Irak Temsilcisi Toyama Key’in de katıldığı görüşmede, Cayka’nın Kürdistan Bölgesi’ndeki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Japonya’ya ve Cayka’ya teşekkür eden Başbakan, Cayka’nın uzun bir süredir gerçekleştirdiği projeler ile Kürdistan Bölgesi’ne hizmet etiğini ifade etti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin Japon yatırıcıları ağırlamaya hazır olduğunu belirtti.

 

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