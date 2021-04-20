İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Bugün Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Komutanı Mazlum Abdi ve Özerk Yönetim Eşbaşkan Yardımcısı, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşmede güvenlik başta olmak üzere insani konular ve bölgedeki son siyasi gelişmeler değerlendirildi.

Bu temasların ardından İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, söz konusu görüşme kınandı.

MAZLUM ABDİ’NİN İSVEÇ SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞMESİ

DSG Komutanı Abdi, İsveç’in Suriye krizinin çözümü için kendilerine destek vermeye devam ettiğini hatırlatarak, İsveç’in güvenlik ve askeri konularda verdiği desteğin sürmesini temenni ettiğini söyledi.

Suriye’de kalıcı çözümün sağlanması gerektiğini kaydeden Abdi, bölgenin güvenliğinin sağlanması için DAİŞ’in hücre yapılanmasıyla etkili mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Haseke’deki Hol Kampı’nda gerçekleştirilen İnsani ve Güvenlik Operasyonu’na dikkat çeken Abdi, kamptaki göçmenlerin ülkelerine dönmelerinin sağlanması için çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist de Suriye’de güvenliğin tesis edilmesi için Uluslararası Koalisyon'un daha geniş çapta çalışması ve daha iyi sonuçları elde etmek yeni çözümler getirmesi gerektiğini söyledi.

Hultqvist ayrıca, altyapıyı iyileştirmenin, oradaki halka iyi bir yaşamı sağlamanın DAİŞ’i bitirme konusunda ciddi bir katkı sağlayacağını da ekledi.

Özerk Yönetim Eşbaşkan Yardımcısı Bedran Çiya Kurd ise bölgede yaşanan uzun süreli savaşlara dikkat çekerek, harabe haline getirilen Suriye’nin yeniden inşası için uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Toplantıda, taraflar arası görüşmelerin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.