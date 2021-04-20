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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile 4+1 ülkeleri arasında devam eden nükleer anlaşma görüşmelerinde yüzde 60-70 ilerleme sağlandığını söyledi.

Başkent Tahran'da siyasi aktivistlerle bir araya gelen Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki müzakereler ve nükleer anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerelerde aceleleri olmadığını ancak fırsatlardan azami ölçüde istifade edeceklerini belirten Ruhani, "Viyana'daki müzakerelerde yüzde 60-70 ilerleme sağlandı. ABD'liler dürüst hareket ederse kısa sürede sonuç alınır" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerle ilgili ülke lideri Ali Hamaney tarafından belirlenen çerçeveyi koruduklarını aktaran Ruhani, "Viyana'daki müzakerelerde geçmişe göre daha güçlüyüz. İran'ın Viyana'daki müzakerelere güçlü bir şekilde katılması düşmanların maksimum baskı politikasının başarısız olduğu anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu'na, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katılıyor.

Toplantının ardından AB’den yapılan açıklamada, KOEP Ortak Komisyonu'nda, iki uzman grubun yürüttüğü çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtilmişti.