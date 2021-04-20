Beyaz Saray: Moskova Büyükelçimiz yakında Rusya'ya geri dönecek

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın Washington ziyaretine ilişkin sorulan bir soru üzerine, "Sullivan'ın buraya gelmesinin nedeni ailesiyle görüşmek. Bir yıldır onlardan uzakta. Aynı zamanda Biden yönetimindeki yeni isimlerle de görüşecek. Yakında Moskova'ya dönecek" ifadelerini kullandı.

Sullivan'ın Biden ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulmasının ardından ise Psaki, "Biden'ın programında şu anda böyle bir görüşme görünmüyor. Sullivan genel olarak Dışişleri Bakanlığındaki yeni ekiple ve ulusal güvenlik ekibimizle görüşecek" yanıtını verdi.

Moskova ile Washington arasındaki iplerin giderek gerilmesinin ardından Kremlin, Sullivan'a Washington'a dönerek, Biden yönetimiyle istişarelerde bulunmasını tavsiye etmişti.

İKİ LİDER DİYALOG KAPISINI KAPATMADI

ABD yönetimi, geçen hafta 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale etmekle ve siber saldırıyla suçladığı Moskova'ya yönelik bir dizi yeni yaptırımı devreye sokmuş ve 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Moskova da Biden'ın bu hamlesine cevaben 10 Amerikan diplomattan ülkeyi terk etmelerini istemiş, aralarında FBI Direktörü Christopher Wray'in de yer aldığı sekiz eski ve muvazzaf ABD'li yetkilinin de Rusya'ya girişi yasaklanmıştı.

İki ülke arasında iplerin gerilmesine karşın, Putin ve Biden'ın diyaloğa açık bir tavır sergilediği