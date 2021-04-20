‘Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını silahlı gruplar engelliyor’

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Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında imzalanan Şengal Anlaşması sahada henüz yürürlüğe konmadı.

Anlaşmasının uygulanmasına İran’ın yanı sıra, Haşdi Şabi ve PKK’nin engel olduğu belirtiliyor.

K24’e konuşan siyasi analist Said Cirdo, 16 Ekim 2017’deki gelişmelerin ardından Irak hükümeti ve Haşdi Şabi’nin Şengal’i kontrol altına aldığını ve PKK’nin de bölgeye yerleşmesine destek olduklarını söyledi.

‘Bölgeyi koruma’ söyleminin ardında İran’ın desteğiyle mezhepçi bir siyasetin yürütüldüğünü kaydeden Cirdo, Erbil ile Bağdat hükümetleri arasında ne zaman bir yakınlaşma olursa, istikrar istemeyen tarafların engel çıkarmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Şengal Anlaşması’nın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen güvenlik, yönetim ve imar alanlarında pratikte hiçbir adımın atılmadığını vurgulayan Cirdo, İran’ın anlaşmanın uygulanmasını engellediğini bildirdi.

Irak yönetiminin gevşekliğiyle İran’ın bölgesel politikalarını uygulamasının önünü açtığını kaydeden Cirdo, “Sadece Şengal’de değil, 140’ıncı madde kapsamındaki bütün bölgelerde kontrolü elinde tutun birinci güç Haşdi Şabi. Bunun bir nedeni de Kürdistan Bölgesi’nin zayıflatılmasıdır. Haşdi Şabi, İran yanlısı, maalesef Irak ordusu sadece sembolik, güç ve karar Haşdi Şabi’de” dedi.

PKK’nin kendisine bağlı güçlerin Şengal halkının imdadına yetiştiği algısını oluşturduğunu belirten Cirdo, PKK’nin DAİŞ’le mücadeleden sonra esas mücadele sahasına döneceğinin düşünüldüğünü ancak PKK’nin bölgeye el koymak istediğini söyledi.

Cirdo, PKK’nin İran’la birlikte hareket ettiğini ve İran’ın Kürdistani bölgelerdeki planını uygulamasına destek olduğunu ifade etti.