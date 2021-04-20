Kamışlo’da rejim güçleriyle Asayiş arasında çatışma

KAMIŞLO (K24)

Rojava’nın Kamışlo kentinde Şam yönetimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Asayiş güçleri arasında çatışma çıktı.

K24 muhabiri, Kamışlo kentinde Suriye rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile özerk yönetime bağlı Asayiş güçleri arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada 1 Asayiş mensubunun yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı.

Yaralıların sayısına ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılmadı.

Çatışmanın Wehde mahallesinde, akşam saat 21:00’da başladığı ve yaşamını yitiren Asayiş mensubunun Xalid Haci olduğu bildirildi.

Kentteki Asayiş güçlerinin alarma geçtiği ifade edildi.