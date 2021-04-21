Erdoğan kabinede revizyona gitti

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Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan’ın kararıyla ilk önce kabine yapısı değiştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı altında ikiye bölündü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından kurulmuştu.

O günden bugüne bakanlık görevini Zehra Zümrüt Selçuk yürütmüştü. Yapılan değişikliğin ardından Bakan Zehrü Zümrüt Selçuk'un da görevi sona ermiş oldu.

Böylece kabinedeki bakanlık sayısı 16'dan 17'ye yükseltildi.

TİCARET BAKANININ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Kabinenin yapısında gerçekleştirilen değişikliğin ardından kabine revizyonuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Atama kararnamesiyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi. Pekcan'ın yerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş getirildi.

İKİ YENİ BAKANLIĞA ATANACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Atama kararnamesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna atanacak isimler de belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Derya Yanık atandı.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ise Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Bilgin getirildi.