Floyd davasında polis suçlu bulundu / Biden: Gündüz işlenmiş bir cinayet

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İki gün süren tartışmaların ardından karara varan jüri üyeleri Chauvin'i ikinci derece, üçüncü derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu buldu.

Daha önce kefaletle serbest kalan Chauvin, kararın açıklanmasından sonra gözaltına alındı. Chauvin'in alacağı hapis cezasının daha sonra belirleneceği belirtilirken, eski polis memurunun onlarca yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

12 jüri üyesi karar vermeden önce 14 gün boyunca polis uzmanlarını, tıp doktorlarını, Minneapolis Polis Departmanı mensuplarını ve görgü tanıklarını mahkeme salonunda ifade verirken izlemiş, saatler süren video görüntülerini incelemişti.

Savcılar, dün bir kez daha jüriye cinayetle suçlanan polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca dizini bir sokağın ortasında Floyd'un boğazında tuttuğunu belirtmişti.

Kapanış argümanını sunan savcı Steve Schleicher, "Bu videoda aslında olan şey bu videoya baktığınızda ilk gördüğünüzü düşündüğünüz şey. Karnınızda hissettiğiniz şey. Kalbinizde bildiğiniz şey" diyerek jüriye seslenmişti.

Cinayetle suçlu bulunan 45 yaşındaki eski polisin avukatları, gösterilen videonun başlamasından 17 dakika önceye giderek Floyd'un yasa dışı uyuşturucular aldığını ve tutuklanmaya karşı çıktığını iddia etti. Chauvin'in avukatı yaşananların "durumun sonucu" olduğunu, Floyd'un nefes alamamasının nedeninin fentanil adlı aşırı dozda bir ağrı kesici alması olduğunu öne sürmüştü.

Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo da ifadesinde, Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken, polisin güç kullanımına yönelik politikasını ihlal ettiğini ve kurallara uymadığını söylemişti.

BIDEN: GÜNDÜZ GÖZÜYLE İŞLENMİŞ BİR CİNAYET

ABD Başkanı Joe Biden, Minnesota eyaletinde mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin’i siyahi Floyd'un ölümünden suçlu bulmasının ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Floyd'un öldürülmesinin ülkede 1960'lardan bu yana en geniş kapsamlı protestolara yol açtığını belirten Biden, "Floyd'un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir. Bu olay, tüm dünyada sistematik ırkçılığa karşı at gözlüklerin çıkarılmasına yol açmıştır. Sistematik ırkçılık, ülkemizin ruhunda bir lekedir" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, mahkemenin bugün verdiği kararın önemli olduğunu vurgulayarak, "Kimse hukukun üstünde değildir. Bugünkü karar, bu mesajı veriyor. Ancak bu yeterli değil. Burada durmamalıyız" mesajını verdi.

Floyd'un ölümünün ardından neredeyse 1 yıl geçtiğine işaret eden Biden, polislerin siyahilere karşı ırkçılığına yönelik Kongrenin artık bir adım atmasının zamanının geldiğini vurguladı.