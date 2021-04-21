‘Serêkaniyê’de Kürtlerin dönüşüne izin verilmiyor’

ERBİL (K24)

Kurdistan24 haber bültenine bağlanan Almanya’daki gazeteci ve aktivist Mihyedin İso, Türkiye’nin desteklediği silahlı grupların kontrolünde bulunan Rojava’nın Serêkaniyê bölgesindeki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İso, “Serêkaniyê’yi işgal eden silahlı gruplar burada Kürtlerin evlerine, mallarına el koymuşlar. Bundan dolayı insanlar dönemiyor” dedi.

Silahlı gruplar arasında sürekli çatışmaların yaşandığına dikkat çeken İso, “Çatışmalardan dolayı Serêkaniyê’de çok az sivil kaldı. Kürtlerin çoğu bölgeyi terk etti. Sultan Murat, Ahrar El Şarkiye ve diğer silahlı gruplar arasında her hafta çatışma çıkıyor. Bölgede huzur ve güven ortamı kalmamış” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Serêkaniyê, Afrin ve Girê Spî bölgelerine huzur ve istikrar getiremeyeceğini ifade eden Kürt gazeteci, bölgeye yerleştirilen kişilerin terör örgütü DAİŞ’le aynı zihniyette olduğunu ve bunların hiç kimseyi kabul etmediğini söyledi.

Serêkaniyê ve başka bölgelere yerleşen kişilerin amacının hırsızlık ve insanların evlerine el koymak olduğunu ifade etti.

Mihyedin İso, Kürtlere ait 20 bine yakın eve silahlı gruplar tarafından el konulduğunu belirterek, “Kürtlerin dönmesine izin vermiyorlar. Kürtlerden zorla aldıkları evlere İdlib, Hama ve Suriye’nin başka şehirlerinden getirdikleri kişileri yerleştirdiler” şeklinde konuştu.

Serêkaniyê, Girê Spî ile birlikte 9 Ekim 2019 yılından eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Türkiye’nin isim verdiği Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından işgal edildi.