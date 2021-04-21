İngiliz parlamenter: Meghan Markle monarşiyi yıkabilir

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Parlamentonun ilk siyah üyesi olan eski gölge İçişleri Bakanı Diane Abbott, Vanity Fair’e verdiği röportajda, Markle’ın iddialarının bir sonucu olarak, monarşinin "Kraliçe hayatta olduğu sürece bildiğimiz şekliyle devam edeceğini" söyledi. Ancak Abbott, monarşinin değişimi için Kraliçe Elizabeth’in ölümünü tarih olarak gösterdi.

Diane Abbott, Kraliçe'den sonra kraliyette işlerin değişeceğini söyleyerek, “Sanırım büyük bir kamuoyu tartışması olacak. Ve bence Meghan Markle, kraliyet ailesinin ve danışmanlarının değişim argümanının bir parçası olacak" diye konuştu.

İngiliz parlamenter, dünyanın en gösterişli kraliyet törenlerini yapan İngiliz kraliyetinin ihtişamdan uzak İskandinav monarşisine dönüşebileceğini söyleyerek, bu tartışmanın Parlamento katına bile ulaşabileceğini ileri sürdü.

Eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye taşınan Meghan Markle, geçen ay ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e verdiği röportajla başta kraliyet olmak üzere tüm İngiltere’yi sarsmıştı.

Markle, oğlu Archie’ye, ten renginin koyu olacağı endişesi nedeniyle ‘prens’ unvanı verilmediğini iddia ederek, monarşiye ırkçılık suçlamasında bulunmuştu. Saray hayatında yaşadığı baskı nedeniyle hamileyken intihar etmeyi bile düşündüğünü anlamıştı.