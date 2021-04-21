Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı öldürüldü mü?

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İran Devrim Muhafızları, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ancak daha sonra bu açıklamadan geri adım atarak, Hicazi’nin geçirdiği kalp krizi ile geçmişte aldığı bir kimyasal yaranın belirtileri arasında ilişki kurdu. Devrim Muhafızları’nın açıklamalarından önce ise İran Meclis Başkan Yardımcısı’nın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililer Hicazi için “şehit” nitelemesini kullandı. Bu niteleme kamuoyunda Hicazi’nin suikasta uğradığı veya İran’ın sınır ötesi bir operasyonunda öldürüldüğü iddialarına kapı araladı.

Kudüs Gücü’nün eski bir komutanının oğlu Twitter hesabından paylaştığı mesajda bu iddiayı dile getirdikten bir süre sonra mesajı sildi.

Hicazi’nin ölümüyle ilgili çelişkili açıklamaların yapılması, Devrim Muhafızları’nın açıklaması üzerinde şüphelere yol açtı. Kudüs Gücü Komutanı Danışmanı İsmail Kevseri, Hicazi’nin uğradığı “biyolojik suikast” sonucu hayatını kaybettiği iddiasını “düşmanların şeytanca söylentileri” diye tanımladı.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan Kevseri, “Düşmanlar kendilerini, İran içerisinde her yere sızmış ve her türlü operasyonu yapabilecek güçteymiş gibi gösteriyorlar” dedi.

Kevseri, Hicazi’nin 1. Körfez Savaşı sırasında aldığı “kimyasal yaranın belirtileri” nedeniyle “yorgun bir vücuttan muzdarip olduğunu” söyledi.

New York Times gazetesi, İran’da geçen yıl yaz aylarında bir El-Kaide yöneticisinin öldürülmesi, nükleer programın askeri ve güvenlik boyutlarından sorumlu Muhsin Fahrizade’ye yapılan suikast ve sonuncusu yaklaşık iki hafta önce meydana Natanz nükleer tesisindeki iki patlamaya işaret ederek, tüm bu olayların İran’da “güvenlik açığı” olduğunu gösterdiğini yazdı.

Devrim Muhafızları önceki gün Kudüs Gücü’nün üçüncü adamı Muhammed Rıza Felahzade’nin Hicazi’nin yerine terfi ettiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları, Hicazi’nin cenaze töreninden birkaç saat sonra Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Ali Hak’ın yeni tip coronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları İstihbarat Servisi’ne yakın Tasnim haber ajansı, Ali Hak’ın, İran’ın kuzeyindeki Gilan eyaletindeki Kudüs Gücü komutanlarından ve Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı’nın Danışmanı olduğunu aktardı. Tasnim’e göre Ali Hak, Halep’in dış mahallerinde yapılan “Nubul ve Zehra” operasyonunu yönetti.