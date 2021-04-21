Son durum: Kamışlo’da gerginlik sürüyor

KAMIŞLO (K24)

K24 Kamışlo muhabiri, Asayiş güçlerinin Selam ve Wahde bölgesi arasında bulunan Korneş yolu üzerindeki Tey Mahallesi’ne çok sayıda silahlı güç ve askeri araç sevk ederek kontrolü sağladığını aktardı.

Ayrıca, Asayiş’e bağlı İç Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, rejime bağlı milislerin Kamışlo’da huzur ve istikrarı bozmak istediği belirtildi.

Açıklamada, rejim güçlerinin saldırılarına izin verilmeyeceği ve bölgenin güvenliğini sağlamaya devam edecekleri ifade edildi.

Kamışlo’nun güneyinde yer alan Tey Mahallesi’nde nüfusun çoğunluğu rejim taraftarı Araplardan oluşuyor. Mahallede Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri’nin merkezi bulunuyor.

Dün akşam Kamışlo Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Asayiş güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Asayiş görevlisi yaşamını yitirmişti.