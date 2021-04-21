6 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor

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Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Iğdır ve Erzincan'da aralıklı gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak.

Meteorolojiye göre Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Iğdır ve Erzincan'da aralıklı gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarı, güney ve güneybatıdan orta, sabah saatlerinden itibaren saatte 50 ila 70 kilometre hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde esmesi nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Iğdır ve Erzincan'da 14 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Ağrı'da 21, Erzurum ve Ardahan'da 20, Kars'ta 18 derece olması bekleniyor.