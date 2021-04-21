Şengal'de Irak ordusu ile PKK arasında gerginlik

ŞENGAL (K24)

Şengal Dağı’nın güneyinde kontrolü sağlayıp halkın dönüşünü sağlamak için bölgeye intikal eden Irak ordusu ile PKK’ye bağlı güçler arasında Giruzer beldesinde gerginlik çıktı. PKK güçleri Irak ordusunun Giruzer ve Siba Şêx Xidir yerleşim yerine girişine engel oldu.

PKK’ye bağlı güçler halkı Irak ordusuna karşı çıkmaya teşvik ederken, çıkan gerginlikte iki taraf karşı karşıya geldi.

K24’e konuşan bir Iraklı komutan, Şengal’in durumunun normalleştirilmesi planı kapsamında 15 ve 20’inci Tümen’e bağlı askerlerin bölgede kalması gerektiğini ancak defalardır PKK’nin sivilleri öne sürerek engel çıkardığını söyledi.

Giruzer ve Siba Şêx Xidir’ın 3 yıldır PKK’nin denetiminde olduğunu belirten Iraklı komutan, bölge halkının zor şartlarda yaşadığını ifade etti.

Öte yandan PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ), hiçbir şekilde bölgeyi boşaltmayacaklarını ve savaşmaya hazır olduklarını bildirdi.