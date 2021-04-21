Erdoğan: Ortada 128 milyar dolar diye bir rakam yok

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Partisinin grup toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin gündeme taşıdığı 128 milyar dolar tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partilerine yüklenen Erdoğan şunları söyledi:

“Salgınının sıkıntılarına seyirci mi kalacaktık? Bir süredir sanki hazine bulmuş gibi sarıldıkları 128 milyar dolar meselesini bu fotoğraf içinde okumak gerekiyor. Esasen ortada akıbeti anlama arayışı olmadığı için söylenen sözlerde doğru olan hiçbir doğruluk yoktur. Ne rakam doğru, ne rakama yüklenen anlam doğru ne de kampanya doğru. Baştan sona cehalet.”

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Aslına bakarsanız, ortada 128 milyar dolar diye bir rakam, gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok. Merkez Bankası işlemleriyle ilgili analizi hangi tarihten itibaren başlattığınıza ve hangi tarihte sona erdirdiğinize bağlı olarak pek çok farkı rakamla karşılaşabilirsiniz.”

CHP’YE MONTRÖ BİLDİRİSİ TEPKİSİ

Türkiye’de 104 emekli amiralin imza attığı Montrö bildirisine değinen Erdoğan şunları belirtti:

“(104 emekli amiralin Montrö bildirisi) – Kılıçdaroğlu beyefendi, ‘Emekli olanlar darbe yapabilir mi?’ diyor. Onlar sizin akıl hocanız. Dökülün sokağa diyorlar, 15 Temmuz’da olduğu gibi. Bilin ki bu ülkede, her şeyi bitmiş tükenmiş olan bu akıl hocalarına yer ve yol kalmayacak.”