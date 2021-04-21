İngiltere Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi’nin saldırılardan korunmasında kararlıyız

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey’yle bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıları kınayan Büyükelçi Hickey, İngiltere ve Koalisyon üyesi ülkelerin, Kürdistan Bölgesi’nin saldırılardan korunmasında kararlı olduklarını söyledi.

Hickey, Kürdistan Bölgesi’nin huzur ve istikrarının, Irak ile bölgenin huzur ve istikrarı açısından temel faktörlerden olduğunu vurguladı.

Irak’taki siyasi süreç ve Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Irak’ta yapılması planlanan seçimlerin önündeki pürüzler de konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform, Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi konuları ele alındı, Büyükelçi Hickey, reformlar ve Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin aktifleştirilmesinde ülkesinin desteğini vurguladı.