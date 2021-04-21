Esad yeniden aday

HABER MERKEZİ

Suriye Parlamentosu Başkanı Hammude el Sabbağ, yaptığı açıklamada, mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gelecek ay düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.

Sabbağ, Esad'la birlikte iki başvuru daha aldıklarını, toplamda 6 kişinin adaylığını koyduğunu belirtti.

Suriye’de ilk kez bir kadın devlet başkanlığına aday oldu. 50 yaşındaki avukat Fatin Ali Nehar da devlet başkanlığı yarışına katıldı.

Anayasada belirtilen şartları sağlayan herkesin adaylık başvurusunda bulunabiliyor ancak adaylığın kesinleşmesi için parlamentonun en az 35 milletvekilinden destek oyu alınması gerekiyor.

Suriye parlamentosu, ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs’ta düzenleneceğini açıklamıştı.

Geçen pazartesi günü başlayan adaylık başvuruları, 10 gün boyunca devam edecek.