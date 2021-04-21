Hükümet Sözcüsü: Kürdistan Bölgesi her zaman çözümün parçası oldu

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, hükümetin, 14 Nisan’da Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyı kınayan ve terörle mücadelede Kürdistan Bölgesi’ni destekleyen müteşekkir olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Bakanlar Kurulu’nda Erbil Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırının gündeme geldiğini kaydeden Adil, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamanın hükümetin görevi olduğunu söyledi.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini ve soruşturma bittiğinde sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Adil, “Kürdistan Bölgesi, her zaman çözümün parçası oldu. Her zaman bölgesel ve uluslararası gerilimlerin parçası olmamak için çaba gösterdik” dedi.

Adil, “Amacımız halkın can ve mal güvenliğini sağlamak ve Kürdistan Bölgesi’nin kazanımlarını korumak. Tüm taraflara sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kulandı.

Öte yandan, hükümetin kadına yönelik şiddete karşı net bir tutum içerisinde olduğunu ve bu şiddetin önlenmesi gerektiğini kaydeden Adil, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaları yürütmesi için Kadınlar Kurulu oluşturulduğunu bildirdi.

Hükümet Sözcüsü toplantıda, engellilerin haklarının da içerisinde bulunduğu bir takım yasa tasarılarının onaylandığını söyledi.