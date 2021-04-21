Başbakan: Yunanistan’la ilişkilerimizi geliştirmekten memnuniyet duyarız

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Yunanistan’ın Erbil Başkonsolosu olarak göreve başlayan Stavros Kyrimis’i kabul etti.

Yunanistan’ın Erbil Başkonsolosu Stavros Kyrimis’i yeni görevinden ötürü tebrik eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin Yunanistan’la ilişkilerini geliştirmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

Yunanistan’ın Erbil Başkonsolosu Stavros Kyrimis ise ülkesiyle Kürdistan Bölgesi arasındaki dostane ve tarihi ilişkilere değinerek, Kürdistan Bölgesi’nin önemli bir konumu olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nin bölgede istikrar faktörü olduğunu kaydeden Kyrimis, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle tüm alanlarda ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.