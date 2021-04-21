NATO uçaklarından Rus uçaklarına önleme

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Euronews’te yer alan habere göre Danimarka, Estonya, Litvanya ve Polonya'daki üslerden gelen NATO savaş uçakları, dün Rus askeri uçaklarına Baltık Denizi üzerinde önleme yaptı.

Önce NATO radarları salı sabahı Baltık Denizi üzerinde kimliği belirsiz bir uçağı takip etti.

Buna cevaben, NATO’nun Almanya Uedem’deki Birleşik Hava Operasyonları Merkezi (CAOC) yaklaşan uçağı durdurmak ve tespit etmek için Baltık bölgesine müttefik savaş uçağı gönderdi.

HERHANGİ BİR BİLDİRİM YAPILMADIĞI GÖRÜLDÜ

Keşif sırasında bölgedeki bazı uçakların rota ve uçuşları için resmi bildirimde bulunmadıkları ve transponder sinyaliyle tanımlanamadıkları anlaşıldı. Bu uçaklara dair hiçbir uçuş planı belirtilmemişti.

Sivil Hava Trafik Kontrolü bunları takip edemediğinden ötürü sivil hava trafiğine karşı tehlike yarattığına karar verildi.

Su-27 ve Su-35 savaş uçaklarının eşlik ettiği iki Rus Tu-160 Blackjack bombardıman uçağı, Baltık Denizi üzerinde Rusya anakarasından uçuyorlardı ve burada yine savaş uçaklarının eşlik ettiği bir Rus A-50 Mainstay havadan uyarı ve kontrol uçağıyla çalışıyordu.

RUS HAVA SAHASINA GERİ DÖNDÜLER

Bombardıman uçakları, Baltık Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasında kaldılar ve yaklaşık 3 saat sonra anakara Rusya'ya geri döndüler.

Buna yanıt olarak CAOC, NATO’nun Estonya ve Litvanya’daki Baltık Hava Polisi misyonundan Alman ve İtalyan savaş uçaklarını ve Poznan Hava Üssü’nden Polonya Hava Kuvvetleri F-16 uçaklarını kaldırdı.

Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri de ulusal hava operasyonları merkezinden Rus uçaklarını karşılamak için F-16'larını Skrydstrup Hava Üssünden konuşlandırdı.