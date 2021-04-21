Başbakan: Saldırıların son bulması için Irak hükümetiyle sürekli iletişimdeyiz

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Kürdistan Bölgesi’nde güvenlikle ilgili yaşanan son gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantıda Erbil Uluslararası Havalimanı’na 14 Nisan’da gerçekleştirilen saldırının soruşturma sonuçları ele alındı.

Uluslararası toplumun Erbil saldırına ilişkin tutumunun değerlendirildiği toplantıda konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan saldırıların son bulması için Irak hükümetiyle sürekli iletişim içerisinde olduklarını söyledi.

Kürdistan Bölgesi’nin komşu ülkelerle iyi ilişkiler içerisinde olmak istediğini kaydeden Başbakan, saldırının ardından ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi’yle dayanışma mesajları veren uluslararası topluma teşekkür etti.

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Reber Ahmed ise, Irak hükümetiyle güvenlik koordinasyonunun önemine değinerek, saldırı ve tehditlere karşı ortak noktalarda çalışmanın ve varılan anlaşmaları uygulamanın önemine vurgu yaptı.

Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab ve Planlama Bakanı Dara Reşid de, Irak hükümetinin 2021 bütçe yasası ve Kürdistan Bölgesi’nin 2021 bütçe yasa tasarısına ilişkin Bakanlar Kurulu’na sunum yaptı.