Başbakan’dan vatandaşlara: Aşı olun!

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi halkına sağlık tedbirlerine uymaları ve aşı olmaları çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Corona salgını halen ciddi bir tehdit, mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Mutlaka maske kullanın. Sağlık tedbirlerine uyun ve aşı olun” dedi.

Başbakan, vatandaşların gov.krd adresinden aşı kayıtlarını yapmalarını istedi.

Başbakan sosyal medya hesabından paylaştığı görsel mesajda ise şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan’da corona vakaları gözle görülür bir şekilde arttı. Doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kürdistan vatandaşlarından kendilerini daha çok korumalarını talep ediyorum. Bu, sadece hükümetle yerine getirilecek bir görev değil, Kürdistan halkının desteğine ihtiyacımız var. kendinizi ve sevdiklerinizi korumalısınız. Bu salgın ciddi bir sorun, çok kişi yaşamını yitirdi. Ciddiye almanızı ümit ediyorum.”