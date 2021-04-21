BM: Suriye'deki seçimlere dahil değiliz

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM'nin Suriye'deki seçimlere dahil olmadığını ve müzakere edilmiş siyasi bir sürecin önemini vurgulamaya devam edeceklerini söyledi.

Bu seçimlerin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen siyasi sürecin bir parçası olmadığına dikkati çeken Dujarric, karara göre seçimlerin siyasi süreç doğrultusunda özgür ve adil, tüm Suriyelilerin katılımıyla BM gözetiminde yapılması gerektiğini ifade etti.

Suriye parlamentosu, ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs’ta düzenleneceğini açıklamıştı.

Geçen pazartesi günü başlayan adaylık başvuruları, 10 gün boyunca devam edecek.

ESAD YENİDEN ADAY

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinde yeniden aday oldu.