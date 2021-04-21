Başbakan’dan Kürt Gazeteciler Günü mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan gazetesinin ilk sayısının yayınlanmasının 123’üncü yıldönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Başbakan, “Kürt Gazeteciler Günü, Kürdistan gazetesinin ilk sayısının yayınlanmasının 123’üncü yıldönümü ve Kürdistan Gazeteciler Sendikası’nın kurulmasının yıldönümü dolayısıyla tüm Kürdistan gazetecilerini ve medya mensuplarını kutluyorum” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nde gazeteciliğin ileri bir seviyede olduğuna işaret eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nde yüzlerce özgür medya kuruluşunun olduğunu ve çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti.

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti, özgür basın ve demokrasi temellerinin daha da sağlamlaşması için memnuniyetle çalışmıştır” diyen Başbakan, bu süreçte her zamankinden daha çok gerçek gazeteciliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Başbakan, “Kürdistan gazetecilerinin yasalar ve meslek etikleri çerçevesinde kendi mesleklerine saygı duymalılar. İşlerini en iyi şekilde yapmalı mesleklerine karşı sorumlu olmalılar. Ulusal amaçlara hizmet etmeliler” ifadelerini kullandı.

22 Nisan 1898'de Mısır'ın Başkent’i Kahire'de Miqdad Midhad Bedirxan tarafından Kürdistan gazetesinin ilk sayısı yayınlanmıştı.

Kürdistan gazetesi, 4 sayfa halinde 1902'ye kadar toplam 31 sayı çıktı.

Kürdistan gazetesinin ilk sayısının yayımlandığı tarih, günümüzde Kürt Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor.

Kürt medyasının en çok kurumsallaştığı Kürdistan Bölgesi’nde 1200’den fazla basın kuruluşu görsel, işitsel ve yazılı alanlarda varlık gösteriyor. Söz konusu kuruluşların yetkilileri de Kürt medyasının ilerleme kaydettiğini vurguluyor.