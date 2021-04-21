Neçirvan Barzani: Iraklıların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için hazırlık zamanı geldi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey ve beraberindeki diplomat heyeti kabul etti.

DAİŞ tehlikesi ve Irak’ın istikrarına yönelik tehditlerin konuşulduğu görüşmede konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Uluslararası Koalisyon’un terörle mücadelede Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni desteklemedeki rolünü övdü.

DAİŞ’in tümüyle sona erdirilmesi için Erbil, Bağdat ve Uluslararası Koalisyon arasında dayanışma ve koordinasyonun olması gerektiğini söyleyen Neçirvan Barzani, sıkıntılı geçen yılların ardından Irak vatandaşlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesi için Iraklı tüm taraflarının birlikte hazırlık yapmalarının zamanının geldiğini belirtti.

İngiliz heyeti ise, Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan saldırıyı kınayarak, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıdan endişe duyduklarını bildirdi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin İngiltere ile olan ilişkilerinin gündeme geldiği görüşmede, Erbil-Bağdat ilişkileri, 2021 bütçe yasası ve Neçirvan Barzani’nin Bağdat ziyareti de görüşüldü.

Ayrıca görüşmede, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın siyasi kesimler arasında birlik için çabaları, Irak seçimler, Irak’ın sorunlarının çözümünde uluslararası toplumun rolü, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve Irak’ın ekonomik durumu da masaya yatırıldı.