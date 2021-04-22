Araştırma: En büyük küresel marka Kraliçe II. Elizabeth

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Yapılan son araştırmaya göre İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth artık Beyonce, Kim Kardashian, David ve Victoria Beckham ile Oprah Winfrey’den daha büyük bir ‘küresel marka’, İngiliz Kraliyet Ailesi ise, dünyanın en büyük beşinci "kurumsal" markası.

Bu bilgi, dün 95'inci yaşına giren Kraliçe'nin doğum gününü kutlama amacıyla hazırlanan bir True Royalty TV belgeseli için yaptırılan araştırmadan geliyor.

Araştırma şirketi Statista tarafından yapılan analiz, "The Queen" (Kraliçe) gibi, arama terimine en az bir referans içeren çevrimiçi haber makalelerinin sayısı da dahil olmak üzere bir dizi faktöre dayandırıldı.

Araştırmada, Ocak 2017 ile Mart 2021 arasında dokuz ünlü aileden 37 kişi ve 10 küresel marka mercek altına alındı. Dünya çapında makaleler izlendi ve 65 dilden İngilizceye çevrildi.

Bir kurum olarak İngiliz monarşisi, dünyada en çok konuşulan beşinci marka. Araştırma ayrıca Kraliyet Ailesi kurumsal markasının çok uluslu şirketlere kıyasla ne kadar büyük olduğunu vurguluyor.

Araştırma kapsamında görüşülen marka ve iş uzmanları, Kraliyet Ailesi'nin marka değerini yaklaşık 71 milyar sterlin, Kraliçe’nin kişisel markasının değerinin ise yaklaşık 35 milyar sterlin olarak tahmin etti.

İNGİLTERE'YE 1,7 MİLYAR STERLİNLİK KATKISI VAR

Araştırmada, Kraliçe ve kraliyetin finansal değeri de ortaya konuldu. Buna göre ‘monarşi’ markası Birleşik Krallık için değerli ve bazı tahminlere göre Birleşik Krallık ekonomisine yaptığı katkı yıllık 1.7 milyar sterlin civarında.

TV program için yapılan araştırma, Kraliyet ailesinde yaşanan skandallara rağmen Kraliçe markasının istikrarlı bir şekilde olumlu bir yerde kaldığını da ortaya koydu.