Neçirvan Barzani: Gazetecilere desteğimiz tamdır

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ilk Kürtçe gazete Kürdistan Gazetesi’nin yayımlanmasının 123’üncü yıldönümü ve Kürdistan Gazeteciler Sendikası’nın 23’üncü kuruluş yıldönümü olan Kürt Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Neçirvan Barzani, Kürdistan gazetecilerini kutlayarak başarı dileklerini ilettiği mesajında, “Gazetecilere desteğimiz tamdır ve basın ve ifade özgürlüğüne olan inancımız, her demokrat ve özgürlükçü toplumda olduğu gibi değişmez bir esastır ve bunu yineliyoruz” dedi.

Medya için uygun bir atmosfer oluşturulması bilgi kaynaklarına erişiminin sağlanmasının önemine dikkat çeken Neçirvan Barzani, medyanın toplumun kalkınmasında ve demokrasinin gelişmesindeki rolünün önemine işaret etti.

Gazetecilerden sorumlu, mesleki kurallar bağlı ve etik kuralları gözeterek doğru, dengeli ve tarafsız çalışma beklediklerini vurgulayan Neçirvan Barzani, medyanın, toplumsal barış ve siyasi istikrarın korunması ve ülke ile milletin çıkarlarını gözetmesi gerektiğini kaydetti.

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının rolüne saygı duyduklarını ve Kürdistan Bölgesi’nde basın özgürlüğüne önem verdiklerini kaydeden Neçirvan Barzani, mesajının devamında şunları ifade etti:

“Bu gün vesilesiyle, Kürdistan’da bir kısım medya ve sosyal medyada ortaya çıkan düşük seviyeli dille ilgili derin rahatsızlığımı ifade etmek istiyorum. Bu dil tuhaf, Kürdistan toplumunun kültürüne, Kürt gazeteciliğinin tarihi ve entelektüel ağırlığına aykırı ve gazetecilik etiği ve değerlerine uzaktır. Bütün tarafların çabasıyla bu olguya bir sınır konulmalı ve son verilmelidir.

Kürdistan Parlamentosu’nun dün 22 Nisan’ı Kürt Gazeteciler Günü olarak kabul etmesini memnuniyetle karşıladık. Bu vesileyle, gerçekleri ulaştırmak için yaşam ve mesleklerini milletlerinin özgürlüğü, gelişmesi ve Kürt gazeteciliğinin ilerlemesine adayan Mir Miqdad Midhet Bedirxan’ın ve tüm öncü gazetecilerin ruhlarına dua ediyoruz. Gelecekteki kutlamaları daha iyi bir durumda karşılamayı umut ediyorum.”