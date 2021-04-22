PAK: Kürt gazeteciliği tarihi, ulusal aydınlanma tarihidir

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Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) 22 Nisan Kürt Gazeteciler Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

PAK Basın ve İletişim Bürosu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kürdistan gazeteciliği tarihi aynı zamanda Kürt milletinin ulusal uyanış, mücadele ve bilinçlenme tarihidir. Kürdistan gazetesinin çıkışı modern anlamda ulusal ve kültürel bilinçlenmeye zemin yaratmış ve yeni bir sürecin başlangıcı olmuştur. Kürdistan gazetesinin çıkışından kısa bir süre sonra ilk modern Kürt örgütü olan Kürdistan Azmi Kavi Cemiyeti (1900) kuruldu. O günden bugüne Kürt gazeteciliği Kürdistan'daki ulusal kurtuluş mücadelesiyle paralel bir gelişim gösterdi. Kürdistan gazetesinin çıkışından bugüne kadar legal- illegal binlerce gazete ve dergi yayınlandı. Egemen devletler sürekli olarak Kürt gazete ve dergilerinin sorumluları, yazar-çizerleri ve çalışanlarını görülmemiş bir baskı altında tutmaya çalıştılar. Egemen devletlerin Kürt basınına yönelik baskıları bugün de devam etmektedir. Bugüne kadar her dört parçada binlerce Kürt gazetecisi tutuklandı, ağır cezalara çarptırıldı, onlarcası katledildi.”

Açıklamanın devamında, “Bugün dahi Kürt gazeteciler görevlerini özgür bir şekilde yerine getiremiyorlar. Yayın özgürlükleri engellenmektedir. Kürt gazetecileri Kuzey Kürdistan'da devam eden savaşın ilk hedeflerinden biri haline gelmiş durumdadır. Bundan dolayı Kürt gazetecilik tarihi aynı zamanda büyük trajediler, mücadele ve ulusal aydınlanma tarihidir. Bu münasebetle şehit düşen bütün Kürt gazetecilerini saygı ve minnetle anıyoruz ve Kürt gazeteciliği gününü kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

KÜRT GAZETECİLER GÜNÜ

İlk Kürt gazetesi Kürdistan, 22 Nisan 1898 tarihinde Miqdad Midhed Bedirxan tarafından Kahire’de yayınlandı. 75 yıl sonra 1973 yılında Güney Kürdistan’da 22 Nisan günü Kürt Gazeteciler Günü ilan edildi.

Kürdistan Gazetesi toplam olarak 31 sayı yayınlanabildi. İlk beş sayısı Kahire’de Miqdad Midhet Bedirxan tarafından yayınlanan gazete Osmanlı devletinin baskıları sonucu yayınını İsviçre ve İngiltere’de sürdürmek zorunda kaldı ve Abdurrahman Bedirxan tarafından yayınlanmaya devam etti. 1898-1902 yılları arasında yayınını sürdüren Kürdistan Gazetesi’nin 31’inci sayıdan sonra yayın hayatı sona erdi.