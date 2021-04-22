Kürt gazeteciliği 123 yaşında
HABER MERKEZİ
22 Nisan 1898'de Mısır'ın Kahire'de Miqdad Midhet Bedirxan tarafından çıkartılmaya başlanan Kürdistan Gazetesi, 4 sayfa halinde 1902'ye kadar toplam 31 sayı çıktı.
Kürdistan Gazetesi’nin ilk sayısının yayımlandığı tarih, günümüzde Kürt Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor.
Kürdistan Gazetesi’nin ilk 5 sayısını Kahire’de çıkaran Miqdad Midhet Bedirxan’ın hayatını kaybetmesinden sonra gazetenin sorumluluğunu kardeşi Abdurrahman Bedirxan üstlendi.
Gazetenin 6-19 sayıları Cenevre’de, 20-23 sayıları Londra’da, 24-29 sayıları Folkestone’da, 30-31 sayıları da Cenevre’de basıldı.
Kürdistan Parlamentosu dün, 22 Nisan’ı Kürt Gazeteciler Günü olarak kabul etti.
1998 yılında ise Kürdistan Gazeteciler Sendikası kuruldu.
Kürt basınının hızla geliştiği Kürdistan Bölgesi’nde birçok yerli ve yabancı medya kuruluşu faaliyet gösteriyor.