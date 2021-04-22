Politika

Kamışlo’da ateşkes bitti, çatışma yeniden başladı

Kamışlo'da Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasında çatışmanın yeniden başladığı bildirildi.
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kürdistan Rojava Kamışlo Suriye Ateşkes

KAMIŞLO (K24)

K24 muhabiri, geçici ateşkesin sona ermesinin hemen ardından Kamışlo'da Asayiş güçleri ile Suriye rejimine Ulusal Savunma Güçleri arasında yeniden çatışmaların başladığını aktardı.

Kamışlo'da 3 gündür Suriye rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri arasında devam eden gerginlik ve çatışma sonrası bugün geçici ateşkes ilan edilmişti.

Rusya'nın arabuluculuğuyla gerçekleşen geçici ateşkesin bugün öğleye kadar devam edeceği belirtilmişti.

Ateşkes kararında hangi tarafın çatışmaya sebep olduğu araştırılacağı belirtilmişti.

Salı akşamı Kamışlo’da Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri ile Asayiş güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Asayiş görevlisi yaşamını yitirdi, 1 görevli de yaralandı.

Ulusal Savunma Güçleri’nden ise 4 kişinin öldüğü belirtildi.

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