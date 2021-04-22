Başkan Barzani: Gazeteciler kutsal bir görev üstleniyor

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, ilk Kürtçe gazete Kürdistan Gazetesi’nin 123’üncü kuruluş yıldönümü olan Kürt Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani, “İlk Kürtçe gazetenin yayımlanması ve Kürdistan Gazeteciler Sendikası’nın kuruluş yıldönümü vesilesiyle tüm Kürdistanlı gazetecileri ve medya mensuplarını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Gazetecilerin toplumun haber alma hakkının yerine getirerek önemli görev üstlendiğini belirten Başkan Barzani, gazetecilerin toplumun ilerleme kaydetmesindeki rolüne vurgu yaptı.

Kürt gazeteciliğinin Kürdistan halkının meşru haklarını elde etmesindeki önemine değinen Başkan Barzani, “Kürdistan halkının meşru haklarının savunulmasında, Kürdistan halkının davasının ve Kürdistan’daki birlikte yaşam kültürünün dünyaya anlatılmasında Kürt gazeteciliği ve medyası güçlü bir silah olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerden Kürdistan halkının karşıtları tarafından örgütlenen saldırılara karşı daha hassas davranmalarını isteyen Başkan Barzani, söz konusu saldırıların Kürdistan halkının iradesine karşı yapıldığının altını çizdi.

Gazeteciler ve medya kurumlarından dürüstlük, meslek ilkeleri ve ülkenin yüce değerlerini göz önünde tutmaları çağrısında bulunan Başkan Barzani, tüm Kürdistanlı gazetecilere başarılar diledi.