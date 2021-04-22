ABD raporu: Kürdistan Bölgesi’ndeki dini bileşenlerin durumu iyi

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ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (USCIRF) 2021 yılı dini özgürlükler raporunu yayınladı.

Raporda Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki dini bileşenlerin durumu ile ilgili değerlendirmelere da yer verildi.

Raporda, geçen yıla göre dini bileşenlerin durumunun daha iyi olduğu kaydedilirken, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı aracılığıyla haklarını koruduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin çok sayıda Ezidi, Hristiyan, Türkmen ve Şebek göçmenini ağırladığına da yer verildi.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Kürdistan Bölgesi ile Irak merkezi hükümeti arasında gerçekleşen Şengal Anlaşması’na da yer verilen raporda şu ifadeler kullanıldı:

“Bölgede dini bileşenlerin korunması için Kürdistan Bölgesi ile Irak arasında Şengal Anlaşması imzalandı. Dini bileşenler, Şengal ve Ninova Ovası’nda DAİŞ ve İran destekli silahlı milislerin tehdidi ile karşı karşıyadır. Bundan dolayı geri dönüşler şimdilik zor görünüyor.”

Raporda, İran destekli Haşdi Şabi milislerinin 2020 yılında Ninova’da dini bileşenlere yönelik büyük hak ihlalleri gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu raporunda son olarak, bölgede durumun normalleşmesi için ABD yönetimine, Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesi ve Şengal Anlaşması’nın uygulanması ile Haşdi Şabi liderlerini cezalandırılması tavsiyesinde bulunuyor.